Napoli, Sarri: "Il Carpi ha parcheggiato il pullman in area"

Il Napoli si è bloccato a Modena col Carpi ma Sarri non fa drammi: "Abbiamo fatto una buona partita - ha commentato il tecnico del Napoli -, ma sapevamo che avremmo trovato il loro pullman davanti alla porta. Serviva un episodio che sbloccasse il match, ma non siamo stati bravi a trovarlo". Deludente Valdifiori: "Doveva giocare con più velocità di pensiero. Deve crescere perché mi ha abituato a ben altre prestazioni".

"Ci serviva un episodio per sbloccarla e non è arrivato. Con un po' di spazio in più sarebbe stato più semplice, le abbiamo provate tutte ma niente. La squadra è viva - ha commentato Sarri a Premium Sport -, ma dovevamo fare meglio. Il Carpi ha fatto grandissima intensità davanti l'area e se non le sblocchi queste partite diventano difficili". Il tecnico è comunque soddisfatto: "Abbiamo fatto una buona partita. Noi dobbiamo isolarci dall'euforia dell'ambiente e non dobbiamo farci influenzare dalla piazza. Non ho visto particolari esaltazioni dopo i 5-0 e penso di non vedere facce disperate domani". Valdifiori continua a essere balbettante: "L'ho visto più lento di idee di quanto sia solitamente. La partita richiedeva grande velocità di pensiero, ma dovevo anche far rifiatare Jorginho. Mirko deve crescere perché mi ha abituato ad altre prestazioni".

"Sapevo che avremmo trovato il pullman del Carpi davanti alla porta. Mi servivano giocatori che puntavano il difensore più che ragazzi come Callejon che giocano in profondità. José ci sarà utile in futuro - ha continuato il tecnico del Napoli. Sabato decisiva con la Juventus? Credo proprio di no".