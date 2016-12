Napoli, Sarri: "Il bel gioco al posto del fatturato"

Un Napoli a due facce: tonico e pimpante nel primo tempo, più spento e in difficoltà nella ripresa. È Sarri a spiegarne il motivo: "Non siamo una squadra che sa gestire". Soddisfatto, però, per il gioco espresso: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, avvantaggiati dai due gol". Pericolo stanchezza per il poco turnover? "Stasera abbiamo cambiato tre giocatori e altri tre hanno riposato per via di alcune situazioni".