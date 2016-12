Napoli, Sarri: "Ho riconosciuto l'errore: contento che Mancini mi abbia scusato"

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRIUna settimana molto travagliata. Cosa si sente di dire oggi in merito a quanto successo con Mancini al termine di Napoli-Inter?

"Sono molto contento che Mancini abbia accettato le scuse, c'è poco da aggiungere. La vicenda è da chiudere e basta, m'è dispiaciuto passare per razzista ed omofobo quando avrei potuto sconfessare la cosa. Mi sono preso subito le responsabilità e ho chiesto scusa, ho sbagliato, ma a differenza di quanto accade solitamente in Italia ho subito riconosciuto il mio errore. Chiudo la vicenda e non ne parlerò mai più, non risponderò mai più a cose del genere. Aggiungo solo che di natura io sono un sanguigno e riconosco che per me in certi momenti sotto pressione è difficile moderarmi. E' chiaro che qualche passo in avanti devo farlo, anche se ovviamente non sarà facilissimo".



Che insidie nasconde ora la partita con la Sampdoria?

"Qualitativamente è una squadra che vale molto di più della classifica che ha, sta cambiando modo di stare in campo e le idee di Montella stanno avendo effetto. E' una partita complicata, non penso che sarà una passeggiata e la stessa Juventus ha sofferto. Sarà un match di grande difficoltà".



Come sta però la squadra?

"I giocatori si saranno fatti una risata, avendo visto due persone più anziane litigare. Domani dobbiamo dare delle risposte, veniamo da un ko in Coppa Italia e dobbiamo far vedere che le vicende non ci hanno scalfito mentalmente".



Che atteggiamento chiede e predente ora dai suoi uomini?

"Con l'Inter mi sono fatto condizionare dall'idea dei supplementari, le scelte si fanno in base all'esperienza e abbiamo gestito invece di aggredire: potevo fare altre scelte dall'inizio, ho fatto una cosa diversa facendomi condizionare da una esperienza passata. Non si può certo parlare del Napoli come di una squadra che non aggredisce le partite: contro l'Inter ho fatto un errore perchè ho voluto gestirla pur giocando una buona partita. Abbiamo perso per qualche episodio, l'infortunio di David López è stato determinante".



A Marassi farà giocare i soliti undici?

"Abbiamo tenuto a riposo certi giocatori per farli giocare domani, poi c'è gente che sta dando risposte importanti e magari qualcuno di quelli che ha giocato martedì potrà esserci di nuovo".



Domani una sfida contro una squadra che ha ritrovanto un grande Cassano. Oggi Antonio ha dichiarato che contro Insigne e Higuain si parte già sotto di due gol..

"E' un talento assoluto, lo sa anche lui che avrebbe potuto fare di più: ha dei colpi che hanno in pochi nel mondo del calcio, nella sua generazione è uno dei più forti. Probabilmente, caratterialmente ha bisogno di certe situazioni che non sempre ha trovato in carriera. Lo trovo rigenerato, per noi è una potenziale minaccia"



Calciomercato: un Napoli con sempre più giovani...

"A me piace tantissimo lavorare con i giovani, sono un libro da scrivere con la carta ancora bianca: è gratificante per un allenatore. Poi è chiaro che dipende dal contesto e dagli obiettivi, ad Empoli era facile perchè c'era infinita pazienza. Bisogna vedere se qui c'è lo stesso tipo di pazienza, potrebbe esserci ma ci vuole chiarezza negli obiettivi a medio e breve periodo".



Quali allora gli obiettivi di Sarri nel breve e medio periodo?

"Questo è un anno di costruzione, si possono inserire i giovani sapendo che avranno bisogno di tempi di adattamento. Domani mi aspetto una prova di carattere, di una squadra che vuole riscattarsi subito e dimostrare che la partita con l'Inter è stata casuale".



Grassi sarà il prossimo acquisto del Napoli?

"Fino a quando non ci sarà l'ufficialità non mi sento di commentare nulla. Mi piace che Reja abbia una buona considerazione di lui".



Domani la prova di maturità?

"Una prova di cattiveria mentale dopo l'eliminazione in Coppa Italia, per dimostrare che l'eliminazione è stata casuale".