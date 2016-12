Napoli, Sarri: "Higuain sta bene. Penalizzati dal calendario"

" Higuain sta bene. Con il Genoa sarà una gara complicata". Così il tecnico del Napoli Sarri alla vigilia della sfida contro i rossoblù. "Dalla Juve non ci aspettiamo niente e non ci interessa nulla, pensiamo solo a noi. Scudetto? Ci piace sognare e a fine stagione tireremo le somme". Sui calendari: "Lo spezzatino non piace, è antisportivo. Alle 18.00 e alle 12.30 nessuno vuole giocare: la Lega ce ne ha messe due consecutive in questi due orari"

"Questo gruppo deve sognare, le motivazioni nascono dai nostri sogni - ha proseguito Sarri in conferenza stampa - Per me è un piacere allenare questi ragazzi, sono straordinari e questo ci facilita il compito. Sono contento che si divertono, spesso dimentichiamo che questo è un gioco e farlo divertendosi è diverso. Il futuro? Mi piace molto pensare alle prossime nove partite perchè mi dà gusto questo finale di campionato. Sono un uomo e ho un futuro di nove partite, non penso al futuro nel senso dell'anno prossimo. Vengo da cinque anni di B e cinque di C, figuriamoci se penso al mio futuro". Sugli avversari: "Ho visto una squadra in grande condizione. Hanno un modo di giocare che permette loro di essere una squadra molto intensa e grintosa, quindi ci potrebbero portare in un tipo di partita non adatta alle nostre caratteristiche. All'andata riuscirono a portare la partita su un binario più congeniale a loro. Fu una partita sporca, ci concessero molto poco. Domani ci vorrà grande cattiveria mentale per batterli. Il rigore non concesso? Più si urla e più si è considerati. La nostra politica è giusta, parliamo degli errori, ma senza insistere". Infine su Grassi: "Ha avuto la sfortuna di arrivare a Napoli dopo un infortunio grave. Sta recuperando. Sicuramente non possiamo caricarlo di troppe responsabilità, è un giocatore di prospettiva e ci darà una grande mano nel futuro prossimo. Nei prossimi due anni sarà uno dei centrocampisti più forti d'Italia".