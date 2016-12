Napoli, Sarri: "Higuain? Spero resti..."

Ad ogni modo il salto di qualità rispetto a Empoli non spaventa Sarri: "E' una diffidenza con la quale ho sempre convissuto. In ogni categoria nuova c'è sempre stata una giustificata diffidenza". Poi qualche dettaglio sul rapporto con De Laurentiis: "L'impressione è quella di un uomo molto intelligente e di personalità. Possono esserci momenti di scontro, ma fa parte della normalità del rapporto". Quanto al contratto, il tecnico non ha dubbi: "Non c'erano problemi di contratto, dovevamo limare solo questioni di staff. Non mi interessa se ho firmato solo per un anno, penso solo a portare la squadra a livelli alti di competitività".



Poi sul mercato: "Dobbiamo ripartire dai giocatori che c'erano già. Ha un attacco che forse è il più forte del campionato. In questo momento si dà molta attenzione ai calciatori che arrivano dall'estero. Reina è uno dei colpi più importanti del mercato. Valdifiori il Napoli lo voleva già prima che arrivassi io, quindi sarebbe arrivato comunque". Il sogno di Sarri però è Allan: "E' un giocatore che ha fatto cose straordinarie. Non viene sottolineato il suo possibile acquisto solo perché viene dal nostro campionato e non ha un nome esotico". Un discorso a parte lo merita anche il caso Higuain: "Il presidente non ha mai parlato della sua cessione. Io sono sinceramente molto più contento se rimane. E' straordinario e penso che ancora non abbia tirato fuori il 100%. Ha ancora margini di crescita e quindi penso che abbiamo uno dei giocatori più forti in circolazione".



Infine un occhio anche agli avversari, Milan e Inter soprattutto dopo i rinforzi sul mercato: "Noi non guarderemo assolutamente quello che faranno le altre. Il Napoli è l'unica squadra insieme alla Juve che ha vinto qualcosa, quindi ha fatto benissimo negli ultimi anni. Se siamo indietro possiamo pensare al mercato e al lavoro sul campo".