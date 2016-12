Napoli, Sarri: "Higuain molto stanco. E sui ko di Mertens e Gabbiadini..."

Non gli piace l'orario della partita. Non è contento per come ha ritrovato Higuain . E' indispettito per gli infortuni di Mertens e Gabbiadini . No, Maurizio Sarri non è propriamente sereno alla vigilia della trasferta di Verona e non nasconde il disappunto per il lascito di questa pausa-nazionali: "Gonzalo è rientrato dall'Argentina molto stanco. Manolo e Dries? Infortuni che non ci volevano. Partite a mezzogiorno? Chiedete ai giocatori...".

I tifosi storicamente tengono molto a questa partita perché quella di Verona non è una sfida come le altre sotto il profilo della rivalità sportiva: ha avvertito anche lei questo?

"Ai ragazzi ho detto che al di là di tutti gli aspetti, per i nostri tifosi è una gara importante e quando uno vive in una città deve calarsi anche nella realtà e se lo è per i tifosi lo diventa anche per noi. Noi faremo di tutto per regalare loro una gioia. Il Verona è la stessa squadra più o meno che pochi mesi fa ha battuto il Napoli, vale di più della classifica che ha, si riprenderà ed i miei non faranno quest'errore di sottovalutarlo. La sosta poi rompe delle inerzie, rompe il ritmo, vedi l'inizio delle gare con Empoli e Fiorentina post-sosta. E poi noi abbiamo tanti giocatori andati in giro per il mondo".



Cosa cambia per l'orario della gara?

"Se chiediamo a 100 giocatori, non troviamo uno che è contento di giocare a quest'orario. Ribalta le abitudini del pre-partita e crea qualche difficoltà, ma è una cosa che vale per tutti".



Cosa ci può dire sugli infortuni di Mertens e Gabbiadini?

"Non voglio forzature nei recuperi. Io so le stesse cose che voi avete letto nel comunicato. La situazione verrà rivalutata a metà della prossima settimana, da qui a dire che ci saranno con l'Inter è prematuro. Gli infortuni in nazionale però sono di più rispetto a quelli del club, quindi qualcosa succede. Dispiace perchè Gabbiadini in questa fase sarebbe stato fondamentale, così come Mertens che dall'inizio o dalla panchina può spaccare la partita".



Higuain guiderà l'attacco? Come è tornato dall'Argentina?

"L'ho trovato come uno che ha giocato in un altro continente a temperature calde, poi ha fatto un viaggio lunghissimo e l'ho trovato stanco come ovvio in queste situazioni. Speriamo che domani sia in condizioni discrete. Io per lui avevo pensato ad impiego parziale, ma devo fare scelte diverse".

In Belgio c'è allerta 4 ed il Napoli è atteso a Brugge per l'Europa League. Meglio evitarla?

"Non penso dipenderà da noi, vediamo se ci saranno i margini di sicurezza, sarebbe meglio giocare secondo me. Ognuno deve fare la propria vita ed il proprio lavoro, poi se non ci saranno margini di sicurezza decideranno le autorità. La nostra preoccupazione è la stessa di altre persone che girano l'Europa per lavoro, guadagnando sicuramente meno di noi. Noi per ora pensiamo a Verona".