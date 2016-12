Napoli, Sarri: "Gabbiadini meriterebbe più spazio"

"L'obiettivo della serata era la qualificazione al primo posto del girone. I ragazzi hanno interpretato la partita bene. Ci sono giocatori che hanno giocato poco fino adesso che hanno fatto molto bene, e questa è una buona notizia. Strinic ed El Kaddouri? Quest'ultimo già da qualche settimana sta trovando il suo spazio perchè sta facendo bene, con Strinic invece ho fatto fatica nell'inserirlo nei nostri meccanismi difensivi anche perchè lui si è infortunato per 30-35 giorni. Questa sera abbiamo iniziato a metterlo dentro, chiaramente col tempo entrerà sempre più nei nostri meccanismi. Gabbiadini? Manolo è un grandissimo attaccante che segna con continuità. Bisogna vedere se il nostro equilibrio ci consente di poterlo utilizzare da attaccante. Ma che Manolo fosse un grande attaccante non c'erano dubbi. Il ragazzo per i minuti che ha fatto ha una media gol impressionante. La condizione mentale condiziona quella fisica in maniera determinante, quindi se una squadra sta bene dal punto di vista mentale dà il meglio di se. El Kaddouri fino a quando l'abbiamo trovato nel 4-3-1-2 era lui il sostituto di Lorenzo Insigne, adesso si sta rinnovando in questa nuova posizione. Noi modesti? Oramai siamo per due/tre mesi che vinciamo sempre così, quindi non direi sempre in maniera modesta avvengono questi risultati. Gli avversari di questa sera sono i campioni di Danimarca mettendo fuori il Southampton ai prelilminari, non perdendo mai una partita l'anno scorso. Questa sera li ho visti un pò in difficoltà dal punto di vista fisico rispetto l'andata. Dove possiamo arrivare il Europa League? Stiamo parlando di una manifestazione a cui non sappiamo ancora a cui è iscritto perchè bisogna aspettare i sedicesimi, è una formula che non mi piace. Qualche ragazzo della Primavera nelle prossime due partite? Non lo so, ma ho iniziato a convocare qualche ragazzo per la settimana prossima quando diversi giocatori andranno con le rispettive nazionali".