Napoli, Sarri: "Faremo girare i co.... al Real Madrid"

Il Napoli è chiamato all'impresa in Champions League per cercare di rimontare l'1-3 del Bernabeu contro il Real Madrid: "La pressione è tutta sulle loro spalle - ha spiegato Sarri in conferenza -. Loro devono passare il turno, noi proveremo a fargli girare i co...". Il San Paolo sarà vestito a festa: "I giocatori del Real sono abituati ad ambienti infuocati, ma i nostri tifosi ci daranno la carica per fare la partita perfetta".