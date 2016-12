Napoli, Sarri è nero: "Gli arbitri italiani non sono i migliori"

E' arrabbiato Maurizio Sarri . Il Napoli ha visto interrompersi la striscia di imbattibilità. "Eravamo stanchi e nervosi, forse un po' appagati dopo l'Inter. Non è stato buono l'approccio al match, ci siamo dati per vinti ". Il gol di Destro è viziato da un fuorigioco, Sarri non ci sta: "Non era facile da vedere, ma dobbiamo smettere di dire che gli arbitri italiani siano i migliori". Premio scudetto? "No, c'è solo per il piazzamento Champions".

Ai microfoni di Premium Sport, Sarri ha analizzato la sconfitta di Bologna: "Non siamo stanchi. Sono arrabbiato per come abbiamo concesso il 3-0 ma al di là degli episodi sfavorevoli ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo creato di più, abbiamo tirato di più ma abbiamo perso". Il Napoli ha sofferto il fatto di difendere il primo posto? "Possono dire quello che vogliono, a noi non deve interessare".



Sarri spiega che non è previsto alcun premio scudetto nel contratto, una sorta di ridimensionamento delle aspettative: "Non l'ho ancora riletto da quando l'ho firmato ma non sono previsti premi per obiettivi più alti del raggiungimento della zona Champions". Velenoso il commento sull'arbitro Mazzoleni: "Noi penalizzati? Non mi interessa giudicare però basta con il luogo comune che gli arbitri italiani siano i migliori al mondo. Mi hanno detto che il primo gol era in fuorigioco ma in una situazione di pochi centimetri ci sta che l'occhio umano sbagli. E' inutile parlare di un episodio, bisogna valutare tutta la gestione della gara".



Respinte al mittente le critiche sul poco turnover: "Giocano sempre gli stessi? I giocatori non hanno grandi distanze di minutaggio, solo Koulibaly e Hamsik hanno giocato molto più degli altri. Decisiva la prossima gara contro la Roma? In questo momento della Roma non mi importa niente, prima abbiamo la partita di Europa League dove dobbiamo tornare a vincere".