Napoli, Sarri è l'allenatore dell'anno

La grande cavalcata con il Napoli è valsa a Maurizio Sarri il premio "Football Leader - Allenatore dell`anno" per il 2016. Per il tecnico dei partenopei "ha guidato con personalità e intelligenza il Napoli, conferendo una precisa identità tattica e proponendo un gioco spettacolare, vincente ed internazionale. Grazie ai suoi metodi di allenamento e di gestione ha inoltre contribuito alla crescita e alla valorizzazione della rosa del Napoli", si legge nella motivazione.

L'allenatore del Napoli è stato votato dalla giuria speciale composta da: Alberto Brandi (Direttore PremiumSport), Paolo De Paola (Direttore di Tuttosport), Gianluca Di Marzio (giornalista Sky), Xavier Jacobelli (Direttore Editoriale di Corrieredellosport.it e di Tuttosport.com), Matteo Marani (Vicedirettore SkySport), Andrea Monti (Direttore della Gazzetta dello Sport), Enrico Varriale (conduttore Rai) e Alessandro Vocalelli (Direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo), in accordo con l`Assoallenatori (AIAC) presieduta da Renzo Ulivieri. Sarri si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio "Football Leader", avendo vinto lo scorso anno il riconoscimento "Panchina Giusta" assegnatogli dai tecnici iscritti all'Aiac. ll Premio "Allenatore dell`anno" di Football Leader 2016 verrà consegnato a Maurizio Sarri nel corso della manifestazione in programma il 24, 25 e 26 maggio nella splendida cornice del Grand Hotel Il Saraceno di Amalfi.