Napoli, Sarri e il rinnovo: in settimana si decide il futuro del tecnico

Appuntamento post Genoa. Prima il campo poi la scrivania: giusto per sancire una continuità voluta, e già annunciata più volte a parole, mettendo a tacere voci, supposizioni, illazioni. Il futuro di Maurizio Sarri sempre e comunque azzurro? Sempre e comunque sulla panchina del Napoli? Così dovrebbe essere, così per noi sarà, ma così si potrà affermare con certezza solo dopo che Aurelio De Laurentiis e Alessandro Pellegrini, manager del tecnico, avranno avuto modo di incontrarsi e rendere operativa la clausola rinnovo chiamata in causa negli ultimi mesi. Lunedì il giorno buono? No, se di ufficialità vogliamo parlare. Probabilmente però il giorno per un incontro comunque risolutivo.



L'agente di Sarri è a Napoli, De Laurentiis ci resterà anche dopo la partita del San Paolo, a Castel Volturno è prevista la presenza pure di Andrea Chiavelli, uomo di fiducia del presidente: tutte le carte giuste sul tavolo, insomma. Prima però, si diceva, parola al campo, alla sfida col Genoa, successiva fra l'altro a quelle di Roma e Juve con Inter e Torino: nessuna divagazione dal tema scudetto, quindi. Prima i tre punti, successivamente il capitolo rinnovo, con l'aumento d'ingaggio che Sarri chiede e dopo una stagione così merita. Necessario, soprattutto, per mettere a tacere le pretese dei tanti club che sul tecnico azzurro hanno giustamente messo gli occhi.