Napoli, Sarri contro la sosta: "Giocherei fino al 6 gennaio"

Maurizio Sarri si gode la 17a vittoria nelle ultime 20 partite, ma non nasconde un certo disappunto per la sosta natalizia. "Adesso ci riposeremo anche se io sono contro a questi 7 giorni di riposo, io giocherei sempre fino al 6 gennaio come in Inghilterra - ha detto a Serie A Live - perché siamo persone che fanno spettacolo, in questi giorni la gente ha più tempo e secondo me dovremmo giocare". Sul match: "Fatta gara importante".

Il tecnico si gode un successo su un campo difficile come quello di Bergamo: "Era una trasferta molto difficile, su un campo dove fare il nostro gioco era complicato: abbiamo fatto una gara importante dal punto di vista caratteriale. Nelle ultime 20 partite ne abbiamo vinte 17, eravamo sereni anche prima, e anche con la Roma pur non vincendo avevamo fatto bene".



Sarri commenta l'abbraccio di Higuain dopo il gol: "Non mi sono accorto che stesse arrivando, poi è anche uno che ha un impatto importante quando arriva in corsa. Ha fatto gol su una situazione provata in allenamento, ha avuto molte occasioni da gol abbastanza nitide".



La squadra ha trovato la via del gol anche su calcio piazzato: "Ne abbiamo sfruttati di più in Europa, però oggi quando abbiamo preparato la partita ho detto alla squadra che le mie sensazioni sulle palle inattive stavano cambiando, prima ero molto più preoccupato - ha spiegato a Premium Sport -. Questa era una squadra che non aveva quasi mai avuto il bisogno di creare occasioni in questo modo ma i ragazzi si sono resi molto disponibili e ci stiamo lavorando".



Ultima battuta su De Laurentiis: "Ha cambiato gli obiettivi stagionali? Per il momento no, ma in questo momento il presidente è molto occupato con il cinema ma mi farà sapere".