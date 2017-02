Napoli, Sarri: "Col Real pizzico di timore e sfrontatezza"

Ai microfoni di Serie A Live, Sarri analizza la gara con il Genoa. "Il Genoa è partito fortissimo e ci ha creato delle difficoltà anche un po’ per colpa nostra. Poi era prevedibile che la loro pressione scendesse e nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera e matura, senza concedere niente. Considero questo match un passo in avanti".



Poi il discorso si sposta subito sull'attesissimo ottavo di Champions contro il Real. "Giocarsela alla pari è dura da prevedere. Nelle due competizioni a eliminazione in cui siamo in una abbiamo beccato la squadra campione d’Italia, nell’altra quella campione del mondo - ha analizzato il tecnico partenopeo - . Non so se saremo all’altezza, non ho ancora studiato il Real Madrid anche se c’è poco da studiare: ha giocatori di livello mondiale. Dobbiamo sperare di stare benissimo e di avere la convinzione di potercela giocare, questo cominceremo a vederlo mercoledì e finiremo di vederlo nella gara di ritorno. Io penso che la squadra stia cominciando ad avere più maturità. Si estranea di più dal mondo esterno e questo match è rappresentativo in questo senso. Penso che i giocatori siano vogliosi di capire a che punto sono contro certe squadre ma non sono presuntuosi di essere alla pari o superiori. Dovremo avere un pizzico di sfrontatezza in quel match. Zidane ci sta già studiando? Avrà più tempo di noi".



Sulla prova di Giaccherini. "Ha dimostrato una grande professionalità, non ha mai mollato e adesso ha raggiunto un’ottima condizione fisica che prima non aveva. Ha sofferto molto fisicamente ma in questo momento sta bene e nelle due partite da titolare ha segnato e ha fatto bene. E’ importante averlo ritrovato a questi livelli, ci sarà utile".



Sulle voci di un suo contatto con la Juve. "Darei tre anni di lavori socialmente utili a chi fa il Fantacalcio. Io a Napoli per molti anni? Mi verrebbe da dire una risposta che in tv non si può dire. Io sono innamorato di Napoli, sto benissimo qui ma so che nel calcio certe certezze non ci sono da parte di nessuno. Dipendiamo sempre e solo dai risultati".



Chiusura su Zielinski. "Non mi è mai piaciuto dare i voti, ha fatto bene ma deve avere più convinzione perché può diventare uno dei centrocampisti più forti d’Europa nei prossimi anni".