Napoli, Sarri: "Col Pescara serve umiltà"

A Napoli arriva il Pescara e Sarri non si fida della classifica. "Quest'anno è la squadra che ci ha messo più in difficoltà - ha spiegato -. Dobbiamo fare una partita di livello e umiltà". Poi sugli attaccanti: "Pavoletti non è ancora pronto per i 90' e il ritorno di Milik è ancora teorico, gli servirà tempo per entrare in condizione. Gabbiadini? Per me non è cambiato nulla". Poi sull'arrivo di Maradona a Napoli: "Speriamo venga al San Paolo".