Napoli, Sarri: "Col Milan capiremo qual è la nostra dimensione"

Il 2-0 in casa del Legia Varsavia soddisfa particolarmente Maurizio Sarri : "Mi ha fatto piacere vincere e mi ha fatto piacere vedere che la squadra non ha cambiato fisionomia nonostane molti cambi nella formazione - dice il tecnico del Napoli dopo la partita -. Sono contento perchè la squadra ha giocato con grande voglia di vincere e determinazione, possiamo fare affidamento su tutti i giocatori della rosa".

Il 4-3-3 è ormai il modulo di riferimento, anche se il trequartista non è stato del tutto abbandonato: "E' un ruolo che mi intriga moltissimo e mi piace giocare col trequartista. Nonostante il cambio modulo, in certe azioni siamo riusciti con i movimenti degli attaccanti esterni ad avercerlo ancora. Cosa chiedo ai giocatori quando le squadre si chiudono? Nel primo tempo abbiamo mosso la palla lentamente e abbiamo mosso gli avversari troppo poco con i centrocampisti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, poi col vantaggio abbiamo trovato più spazi".



Domenica sera ci sarà Milan-Napoli: "E' chiaro che la partita contro i rossoneri sarà una partita importantissima, si sfidano due squadre che ancora in questo campionato non sanno che dimensione potranno avere. Potrà essere importante per capire che dimensione avranno le due squadre in futuro".