Napoli, Sarri: "C'è rammarico, non preoccupazione: è mancata la lucidità"

Un'occasione sprecata. Altrimenti non può definirsi il pareggio del Napoli contro il Palermo. Ne è consapevole Maurizio Sarri: "C'è sicuramente rammarico ma non preoccupazione perché per me la squadra non ha fatto male" ha detto il tecnico degli azzurri al termine del match del San Paolo. "Abbiamo creato tanto e sprecato ancor di più, nel finale è mancata un po' di lucidità. Pavoletti? Non è al massimo fisicamente e deve ancora integrarsi".