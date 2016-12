Napoli, Sarri avvisa la Juve: "Non firmo per il pari"

La vittoria di misura col Carpi la lasciato un po' di amaro in bocca a Sarri . " Abbiamo sofferto pochissimo ma è stata una partita difficile da sbloccare - ha spiegato a Premium Sport -. Alcune decisioni arbitrali l'hanno resa ancora più difficile. C'era un rigore su Callejon ". Poi sul big match di sabato col la Juve: " Andremo a Torino a fare il nostro gioco sapendo che loro ci creeranno molte difficoltà. Ma non firmo a priori per il pari ".

"Reina non ha fatto neanche una parata - ha precisato sul match col Carpi -. I ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi, abbiamo continuato a giocare come sappiamo e siamo riusciti a vincere". "L'espulsione di Bianco? Rivedendolo si capisce che il difensore del Carpi tocca la palla, è stato un errore anche questo", ha proseguito.



Poi sulla prossima gara con la Juve: "E' una squadra forte che negli ultimi anni è sempre stata allenata da grandi allenatori, hanno una società forte e un gruppo molto unito, abituato a queste sfide. Per noi è un motivo d'orgoglio essere davanti alla Juve e siamo contenti di poter giocare una sfida del genere". "In questa settimana ci sarà poco da parlare e dovremmo essere il più sereni possibile - ha aggiunto -. Io voglio andare a giocare, loro saranno più forti di noi ma noi dobbiamo avere la faccia tosata di andare a Torino a giocare a calcio".