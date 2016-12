Napoli, Sarri: "Avevo promesso ai tifosi che sarebbero stati orgogliosi di noi"

L'allenatore non si sbilancia sulla posibile lotta per lo scudetto: "Sono realista, ci sono sette grandi squadre perché sono quest'anno sono tornate le milanesi e noi dovremo vedere dove arriveremo tra queste sette. Allan? E' un giocatore che ha tutte e due le fasi, adesso sta tornando il giocatore importante che tutti avevamo visto a Udine e ha ancora grandi margini di miglioramento. Valdifiori ci sarà sicuramente utile ma in questo momento, come è successo a Empoli nelle prime partite, ha delle difficoltà. Il ragazzo mentalmente l'ha accusato ma ne verrà fuori sicuramente e dimostrerà tutto il suo valore"