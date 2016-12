7 marzo 2016 Napoli: Sarri attende De Laurentiis per il rinnovo Il tecnico azzurro confida in un aumento dellʼingaggio

A poco più di due mesi dalla fine del campionato, a Napoli si comincia inevitabilmente a pensare al futuro di Maurizio Sarri, legato con un contratto fino al prossimo giugno ma con opzione per il rinnovo già concordata l'estate scorsa. De Laurentiis, come riferito da "Il Mattino", è pronto a far scattare la clausola per il prolungamento automatico, ma il tecnico confida in un aumento visti gli ottimi risultati.

Sarri attualmente guadagna 700mila euro a stagione e, in Serie A, è al 12.mo posto nella classifica degli allenatori più pagati. Prima di lui, oltre ad Allegri e Mancini, ci sono ad esempio Di Francesco, Sousa e Pioli: tecnici molto validi, ma è normale che Sarri - in piena lotta per lo scudetto al primo anno di Napoli - si aspetti un aumento da parte del presidente De Laurentiis, che per il momento attende il 30 aprile (giorno di scadenza dell'opzione per il rinnovo). Magari sperando di trovarsi, quel giorno, davanti alla Juventus.