Napoli, Sarri: "Arbitraggio scadente, rigore per noi. Al San Paolo possiamo farcela"

"La squadra oggi ha sbagliato spesso l'ultima scelta in fase offensiva - ha proseguito Sarri - In questa fase della stagione non ci girano bene alcuni episodi. La partita l'abbiamo fatta, la squadra sta facendo molto bene anche in fase difensiva contro squadre di grande pericolosità. Non abbiamo concesso più di tanto in uno stadio dove il Villarreal sta facendo male a diverse squadre. Nelle ultime due uscite abbiamo avuto controllo delle gare ma siamo stati puniti. Sarei più preoccupato se avessimo giocato queste gare soffrendo per 90'. Sul rigore non concesso al Napoli: "Il fallo di mano di Bruno Soriano? La traiettoria era verso David Lopez ed è cambiata per un fallo di mano. Brucia, la direzione arbitrale è stata davvero scadente. Sul ricorso al turnover: "Avendo quattro partite da affrontare in pochissimi giorni non siamo andati a spremere chi ha giocato di più. Abbiamo messo in campo una squadre competitiva, penso faccia parte della normalità. Di volta in volta ora decideremo chi fare giocare. Della formazione di questa sera sono molto contento, rifarei esattamente le scelte che ho fatto".