Napoli, Sarri a Striscia: "Staffelli, temo di rivederti, perché ogni tanto..."

''Una normale litigata da stress di fine partita, in un momento concitato è scappata qualche parola di troppo. Ho chiesto scusa a Mancini appena l'ho visto nello spogliatoio e poi pubblicamente'': così Maurizio Sarri nel ricevere il Tapiro d'Oro (in onda questa sera alle 20.40 a Strscia la Notizia, su Canale 5) ha commentato con Valerio Staffelli la lite con Mancini e gli insulti al tecnico nerazzurro. '



'Non accetto accuse d'omofobia perché la mia storia parla d'altro - ha ribadito Sarri - ho avuto due amici omosessuali che purtroppo sono morti. E' un'offesa dettata dalla rabbia. Mi sono scusato con tutti gli omosessuali, più di così non posso fare. Purtroppo in campo, sotto stress, può succedere. La prossima volta cercherò di stare zitto, però temo di rivederti - ha concluso il tecnico del Napoli rivolgendosi a Staffelli - perché per carattere ogni tanto mi scappa qualche parola di troppo''.