A Napoli e nel Napoli sale l'attesa per la grande sfida di Champions League di mercoledì sera al Bernabeu contro il Real. A Madrid sono attesi oltre diecimila sostenitori azzurri e anche tanti tifosi vip. In tribuna ci sarà anche Diego Maradona, in Spagna lo sanno: "Non c'è da fidarsi, viene persino Maradona", il titolo in prima pagina del quotidiano 'Marca'. Sarri non cambierà la squadra: tridente Insigne-Mertens-Callejon.