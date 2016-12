9 ottobre 2016 11:51 Napoli, rottura totale del crociato per Milik

L'attaccante dovrà essere operato: stop di 4/6 mesi

Dalla Polonia arrivano bruttissime notizie per il Napoli. Arkadiusz Milik dovrà stare fermo almeno 4/6 mesi per la rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro. La prima diagnosi, dopo la risonanza magnetica, è stata resa nota con un tweet dal portavoce della Federcalcio polacca, Jakub Kwiatowski. L'attaccante azzurro è arrivato nel pomeriggio a Roma per sottoporsi a nuoi esami a Villa Stuart, che hanno confermato la rottura.



Milik si è sottoposto a risonanza magnetica dopo essere sbarcato direttamente da Varsavia. Il professor Mariani e il capo dello staff medico azzurro De Nicola hanno esaminato il responso dell'esame e hanno confermato la diagnosi effettuata già nella notte scorsa dai medici della nazionale polacca. "Speriamo vada tutto bene", si era limitato a dire Milik entramdo nella struttura romana. L'intervento, in programma per lunedì mattina, era l'unica strada possibile. Così per lui lo stop sarà piuttosto lungo: difficile rivederlo in campo prima di febbraio. In attacco a Sarri resta Gabbiadini che sta rinnovando e sarà costretto agli straordinari. Poi a gennaio de Laurentiis potrebbe intervenire sul mercato: l'obiettivo numero è Pavoletti del Genoa. Milik si è infortunato sul finire del primo tempo, dopo aver procurato il rigore del momentaneo 2-0 della Polonia che ha poi vinto 3-2.

L'ANNUNCIO DELLA FEDERCALCIO POLACCA Arek Milik przeszedł badania kontuzjowanego kolana. Wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego 1/2 — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) 8 ottobre 2016 2/2 Arek jutro wraca do klubu. Czeka go najprawdopodobniej zabieg operacyjny, po którym przerwa trwa kilka miesięcy — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) 8 ottobre 2016

ANCHE DE LAURENTIIS IN VISITAVisita di affetto e sostengo di Aurelio de Laurentiis a Milik, a Villa Stuart. Il presidente del Napoli è andato a trovare in clinica a Roma l'attaccante azzurro che lunedì si opererà al ginocchio sinistro per la rottura del legamento crociato. De Laurentiis, sottolinea il club partenopeo postando sul suo sito la foto dell'abbraccio tra il presidente e il centravanti polacco, "ha voluto così stare vicino ad Arek confortandolo e facendogli un grande in bocca per l'intervento e per il rientro in campo".

IL NAPOLI CONFERMA: "ROTTURA TOTALE"Milik ha riportato la "rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Lo comunica il Napoli in una nota sul proprio sito ufficiale al termine degli esami effettuati nel pomeriggio a Villa Stuart a Roma. "L'attaccante azzurro si sottoporrà ad intervento chirurgico domani mattina a Villa Stuart", aggiunge il Napoli. Il club partenopeo non ha specificato i tempi di recupero, che comunque non sono inferiori ai 4-5 mesi.