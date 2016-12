Napoli-Roma, stadio blindato: l'avvicinamento alla partita

14:50 - Non sembra neanche una partita di calcio: l'attesa di Napoli-Roma è tutta proiettata fuori dal campo. E' ancora troppo vicina la morte di Ciro Esposito per evitare i cattivi pensieri. Così le questure delle due città hanno condiviso un piano per garantire la massima sicurezza alla squadra ospite, che alloggia a pochi metri dal San Paolo. Lo stadio sarà blindato: 600 agenti, 700 steward e telecamere di sicurezza ovunque. Solo 40mila spettatori.

Più che una partita di calcio sembra un evento di paura. Napoli-Roma, dopo la terribile notte della finale di Coppa Italia, quando un tifoso giallorosso sparò dritto a Ciro Esposito, non può essere più la stessa. La trasferta è vietata ai tifosi giallorossi ma si temono comunque ritorsioni. Gli appelli fin qui hanno avuto l'effetto sperato: evitare incidenti. Ma hanno anche allontanato la gente dallo stadio e reso arido lo spettacolo. La Roma è giunta a Napoli venerdì sera, intorno alle 19.30, dopo un volo charter di 35 minuti. E' salita su un autobus e si è trasferita subito in hotel, scortata da Digos e Polizia. Alloggia di fronte allo stadio San Paolo. Il livello di guardia è altissimo. Pattuglie ovunque. La partita comincia alle 15, in prevendita sono andati via solo 32mila biglietti. E, visto il numero degli abbonati, al San Paolo ci saranno 40mila persone (la capienza è 60mila).

14:02 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Jorginho, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Mapou, Cholevas; Pjanic, Keita, Nainggolan; Florenzi, Totti, Gervinho.

13:51 OUT DE ROSSI, C'E' KEITA

Clamorosa novità per la formazione della Roma. Garcia ha scelto di tener fuori De Rossi. Al suo posto giocherà il "professore" Keita

13:40 LA ROMA E' ALLO STADIO

Il pullman con i giocatori della Roma, dopo un tragitto di non più di 150 metri, scortato da mezzi delle forze dell'ordine, è arrivato all'altezza della Tribuna Posillipo dove i calciatori sono stati fatti scendere per accedere direttamente agli spogliatoi a piedi. Una misura eccezionale rispetto al solito quando le squadre entrano dal varco carraio, tra i Distinti e la Curva A, come invece ha fatto il torpedone del Napoli. Alcune centinaia di tifosi azzurri hanno scandito il coro 'Devi vincere'.

13:36 BENITEZ: "IN CAMPO PER VINCERE"

"Non dobbiamo pensare alla classifica ma scendere in campo per vincere". Queste le parole di Benitez appena arrivato allo stadio con la squadra.

13:33 PULLMAN ROMA VERSO LO STADIO

L'autobus con i giocatori della Roma ha lasciato l'hotel Esedra a due passi dal San Paolo a Napoli e si sta dirigendo verso lo stadio. Il pullman è scortato da due camionette della polizia ed è seguito da un altro bus più piccolo con i dirigenti giallorossi. Le forze dell'ordine hanno completamente isolato l'area. Nei pressi dell'albergo non c'è alcun tifoso.

13:28 NAPOLI, SQUADRA ALLO STADIO

Il pullman con a bordo la squadra di Benitez è arrivato al San Paolo tra gli applausi dei tifosi. All'esterno dello stadio la situazione è tranquilla.

13:27 DE LAURENTIIS AL SAN PAOLO

Dopo un lungo periodo di assenza, al San Paolo è arrivato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

13:24 ROMA, DIRIGENTI ALLO STADIO

Il pullman dei dirigenti della Roma, scortato da quattro blindati della polizia, è arrivato allo Stadio San Paolo.

13:13 SITUAZIONE TRANQUILLA ALLO STADIO

A due ore dal fischio d'inizio della partita la situazione attorno al San Paolo è tranquilla. Al momento non si segnalano problemi di alcun tipo e l'affluenza allo stadio è regolare. La zona è presidiata da circa mille persone tra forze dell'ordine e steward. Grande attesa per l'arrivo delle squadre nell'impinato sportivo.

12:00 DG ROMA CHIAMA LA MAMMA DI CIRO

Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha telefonato ieri alla mamma di Ciro Esposito, Antonella Leardi, e all'avvocato della famiglia, Angelo Pisani, per esprimere "il dispiacere, la solidarietà e la vicinanza della squadra" dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Esposito lo scorso 3 maggio e per dire sì alla richiesta, partita nei giorni scorsi da Scampia, di organizzare un incontro con la signora Leardi per favorire un clima distensivo tra le due tifoserie. Lo rende noto l'avvocato Angelo Pisani. Nel corso del colloquio telefonico, secondo quanto riferito dal legale, il dg della società giallorossa ha voluto sottolineare "che fatti criminali come quelli accaduti a Ciro sono estranei al calcio e alle squadre. Anzi, vanno isolati per tutelare lo sport e i suoi valori". Baldissoni, infine, in sintonia con le dichiarazioni rilasciate ieri da Totti e compagni, ha risposto positivamente alla richiesta dell'incontro con la mamma di Ciro Esposito per rappresentare "i veri valori dello sport e del calcio".

11:50 PJANIC: "NOI GIOCHIAMO A CALCIO"

Arrivano altri messaggi distensivi dai giocatori in vista del match del San Paolo. Pjanic, a poche ore dall'inizio della partita, si rivolge ai tifosi su Facebook: "Noi giochiamo a calcio".



11:20 LA ROMA SI RILASSA IN HOTEL

Mattinata di relax per la Roma in hotel a Fuorigrotta. Destro e De Sanctis si aggirano per la hall dell'albergo. Il portiere, che ha un importante trascorso al Napoli, ha scattato alcune foto-ricordo con il personale della struttura. Anche Vito Scala, spalla e confidente di Francesco Totti, appare sorridente come si evince dalla nostra foto. Il trasferimento allo stadio, che si trova a pochi metri di distanza, avverrà a ridosso della partita.