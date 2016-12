Napoli-Roma, lo zio di Ciro Esposito: "Dimostriamo compostezza"

15:37 - Dignità, orgoglio e compostezza. Li chiede Vincenzo Esposito, lo zio di Ciro, in vista di Napoli-Roma, primo match tra le due squadre dopo i fatti del 3 maggio. "E' il primo terreno in cui dimostrare che questa città è in grado di comportarsi come ha fatto ai funerali di Ciro", ha spiegato. Poi un appello ai tifosi giallorossi: "Per fare la pace bisogna essere in due, adesso aspettiamo segnali di dialogo da Roma".

"Napoli si è dimostrata mille volte disponibile a tentativi di pacificazione, aspettiamo un segnale dall'altra parte per intraprendere iniziative serie contro la violenza", ha spiegato lo zio di Ciro. "Fino a quando non ci sono segnali seri di dialogo e pacificazione, le forze dell'ordine fanno quello che possono, cioè vietare - ha aggiunto -. La repressione è utile momentaneamente ma in prospettiva bisogna pacificare e non reprimere".