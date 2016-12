Napoli-Roma: giallorossi arrivano in aereo per evitare problemi

17:39 - Dopo i tragici scontri prima della finale di Coppa Italia, Napoli si prepara ad accogliere la Roma. La Questura non ha disposto servizi speciali per tenere sotto controllo l'ordine pubblico, ma la squadra di Garcia ha deciso di arrivare in aereo per evitare problemi e poi verrà scortata in pullman dalle forze dell'ordine. La decisione di non vendere biglietti ai residenti nel Lazio ha alleggerito la pressione attorno al match.

Per la sfida di sabato, dunque, non si prevedono criticità. La Questura ha deciso di comportarsi come al solito per i match casalinghi del Napoli, senza ricorrere a misure straordinarie. Napoli-Roma non fa paura. Un'attenzione particolare verrà riservata solo agli spostamenti della squadra giallorossa, che verrà scortata dalla polizia per le vie della città. La decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive, di non consentire l'acquisto dei biglietti per la partita ai residenti nel Lazio ha, di fatto, allentato la pressione sulle forze dell'ordine, che potranno concentrarsi sull'affluenza dei tifosi napoletani e sull'arrivo e sulla partenza della squadra ospite.



Al San Paolo, del resto, va in scena il primo confronto tra le due formazioni dopo i tragici scontri avvenuti nella capitale prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, dello scorso 3 maggio, che culminarono con il ferimento a colpi di pistola di Ciro Esposito e poi con la sua morte in ospedale, dopo 53 giorni di agonia. Per limitare i contatti con la tifoseria azzurra, la Roma ha scelto di muoversi in aereo, sia all'andata che al ritorno. E tutto dovrebbe svolgersi senza incidenti.



Nel frattempo da Castel Volturno arrivano anche news dal campo. Le condizioni di Zuniga preoccupano e i tempi di recupero del colombiano non sono ancora chiari. Buone notizie invece per Gargano, che preme per giocare e potrebbe scendere in campo con la Roma grazie a una maschera in carbonio dopo la frattura allo zigomo.