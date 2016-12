Napoli-Roma, Benitez: "Parliamo di calcio per onorare Ciro" 

14:28 - "L'unico modo per onorare la memoria di Ciro è parlare di calcio, dei gol e dello spettacolo". Rafa Benitez, alla vigilia della delicata sfida tra Napoli e Roma, ribadisce il concetto già espresso nei giorni scorsi. Sulla partita, il tecnico spagnolo punta sul Napoli spaventa-grandi dello scorso anno: "Ma vogliamo migliorare in difesa, purtroppo subiamo poche azioni offensive ma molti gol. Higuain? E' arrabbiato dopo il rigore sbagliato..."

LE PAROLE DI BENITEZ

"In tutte le partite abbiamo meritato di più ma non possiamo sempre guardare indietro a quello che è successo. Siamo vicinissimi a ottenere anche i risultati. Sappiamo che la Roma è una squadra forte e con un buon allenatore. Hanno ottimi giocatori e riescono ad andare a rete subendo poco. Dalla mia squadra mi aspetto intensità, carattere e concentrazione."



Lei sa che domani sarà una partita speciale, purtroppo

"Penso che le società e gli allenatori dobbiamo solo parlare di calcio, come abbiamo fatto, per onorare Ciro. Dobbiamo parlare dello spettacolo, dei gol. Sarà questo il messaggio più importante anche per l'Italia"



Ha definito Higuain un leone in gabbia. Come sta Higuain?

"Lui sta bene, è arrabbiato per il rigore ma penso che quando succede questo se lui ha fiducia io sono a posto. La cosa importante è indirizzare la rabbia"



E' la giornata per il salto di qualità?

"Tutti possono sbagliare, lo abbiamo visto con la Juve. Con l'Inter abbiamo fatto un gran secondo tempo e il campionato è ancora lungo. Possiamo fare bene"



Cosa è cambiato dopo la morte di Ciro?

"Ripeto, noi dobbiamo parlare di calcio e inviare un messaggio positivo e di tranquillità. Per me è questa la migliore maniera per onorare Ciro"



Scontri diretti, il Napoli può fare bene contro le grandi?

"Per noi deve essere una motivazione. Lo scorso anno contro le squadre forti abbiamo giocato a livelli altissimi. Con le piccole non è andato bene il risultato ma il gioco c'è stato. Dobbiamo avere fiducia perché possiamo vincere contro tutti"



Il Napoli subisce troppi gol, ci sono problemi in difesa?

"Io ho allenato squadre con buona difesa e buon attacco. Facciamo qualche errore che oggi paghiamo. Subiamo pochi tiri ma subiamo gol, la percentuale è alta. E' un passo avanti ma dobbiamo lavorare di più, facciamo la fase difensiva con tutta la squadra ma dobbiamo continuare a lavorare per difendere meglio con tutta la squadra"



Quanto siete lontani dallo scorso anno?

"Vogliamo fare anche meglio, mantenere il livello dell'attacco e migliorare la difesa. Tutti devono aiutare la fase difensiva. Aspettiamo i gol di chi non ha ancora segnato. La squadra ha la mentalità per crescere, vedo il Milan che subisce più di noi ma nessuno parla del MIlan. Noi lavoriamo per migliorare"



Quanto è cresciuto Insigne?

"Insigne è giocatore importante per noi. Sa anche lavorare in fase difensiva, gestire la palla e segnare. Callejon, De Guzman e Mertens hanno livello simile e caratteristiche diverse. Per noi sono tutti importanti"



Higuain è ancora il rigorista?

"Per me non ci sono problemi, è lui il rigorista"



La prestazione di Albiol

"Come allenatore la prima cosa che voglio dare a un giocatore è la fiducia, se si fa un errore si lavora per non ripeterlo"



Come sta Zuniga?

"Ha ancora fastidi al ginocchio. Dobbiamo ancora fare controlli per capire la situazione. Se dovesse operarsi, non si tratterebbe di un'operazione lunga ma qualcosa di rapido per farlo tornare in campo il prima possibile"



Lopez dà equilibrio alla squadra?

"David sta facendo bene, dà equilibrio alla squadra ed è forte di testa. Sicuramente anche Gargano, Inler e Jorginho quando hanno giocato hanno fatto bene. Gargano è a posto, indosserà una mascherina".