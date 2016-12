Napoli-Roma 0-0. Rabbia-Sarri e un sollievo per Garcia

LA PARTITAIl primo tempo è (quasi) un assolo napoletano. Palla a terra, pressione costante, possesso del gioco totale: ma zero occasioni. La Roma sta lì, fra termori e paura e senza voglia di osare. E' chiaro l'intento di Garcia e dei suoi, limitare i danni e uscire indenni dal San Paolo, lo stato di salute dentro e attorno alla squadra è quello che sappiamo, e non farsi del male è il principio da seguire. Salah fa il minimo, Iago Falque difende, Dzeko lo vediamo anche in pressione su Higuain, quando il Pipita arretra.

Il Napoli, si diceva: tanto possesso-palla e zero occasioni. Perché? Perché la squadra scorda di provarci col tiro da fuori, tutto passa da Hamsik e Insigne che cercano le deviazioni sottorete di Higuain, o Callejon, e il problema della serata, del primo tempo, è che Insigne un paio di volte ha la palla buona per far male, ma vuole fare tutto da solo. E spreca.

Portieri inoperosi, difensori romanisti che se la sbrigano con colpi decisi. Da segnalare al 10' un duro impatto Koulibaly-Dzeko, col romanista che stordito riprende poi a giocare con un bel turbante protettivo. Al 14' un colpo di testa da buona posizione di Dzeko, ma è molle e fuori dalla porta perdipiù. Un tentativo di assist di Hamisk e le due palle-buone sprecate da Insigne a metà del tempo, un tiraccio di Manolas alto. E al 39' l'improvviso ko del guardalinee Cariolato, che esce dal campo in barella e piangendo. Sostituito dal quarto uomo Barbirati.

Ripresa, copione immutato. Monologo del Napoli, ma le sicurezze difensive della Roma vacillano. Ed è questa la (parziale) novità. Tanto da annotare un assist di Insigne per Higuain al 5', e Szczesny si supera per blocare. E al 15' un rigore in movimento per Hamsik, che di piatto supera il portiere, ma la palla si spegne di un niente a lato. E' la miglior occasione della partita.

Da qui alla mezz'ora, qualche cambio (Mertens per Callejon), ma nessuna vera scossa. Le ammonizioni dello stesso Mertens e di Albiol, la fatica che si fa sentire e il Napoli che cerca spazi offensivi. Ma è dura, maledettamente dura oltrepassare la doppia linea difensiva dopo quei lampi in avvio di ripresa.

Al 35', poi, una doccia-lampo gelata sui napoletani: De Rossi stacca di testa e manda in gol, ma il cross di Rudiger arriva da un pallone oltre la linea di fondo. Il brivido rimane. Come lo 0-0. Il tempo di una timida protesta, poi è Hamisk, ancora lui, a calciare in corsa. Colpo sicuro e gran parata di Szczesny all'84'. Lo 0-0 resiste. L'ultimo brivido lo procura Mertens, ma ancora Szczesny respinge. Insuperabile.

Finisce col punto che scontenta Sarri e regala un bel sollievo a Garcia. Ora il Napoli è a meno 4 dall'Inter, La Roma è ancora più lontana, a meno 7, ma Napoli è arrivata per non perdere. Non voleva troppo.