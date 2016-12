Napoli, rincorsa alla Roma: Zapata è la rivelazione

11:20 - A Napoli l'operazione aggancio alla Roma ormai è lanciata. Lo dicono i risultati e la classifica, ma non solo. La squadra di Benitez, infatti, nel 2015 è un rullo compressore (18 punti come la Juve). Vince e convince. Non solo sul piano del gioco, ma anche delle individualità. Higuian è intoccabile ed è il top player di Rafa, ma la rivelazione del campionato è il rendimento di Zapata, 7 gol finora nei panni del vice-Pipita.

A questo punto della stagione i punti di distacco del Napoli dal secondo posto sono soltanto tre ed è lecito sognare. L'obiettivo, ambizioso e importante, guida la carica azzurra. Centrare la Champions, del resto, per il club di De Laurentiis potrebbe voler dire molto per la prossima stagione. Non solo in termini economici, ma anche in vista di conferme importanti in panchina e in rosa. Con la Champions da giocare, Benitez e Higuian potrebbero rappresentare il punto di partenza del nuovo progetto e a Napoli potrebbero sbarcare altri top player per fare il salto di qualità in Europa.



E proprio parlando dei singoli, una menzione particolare nel Napoli versione 2015 la merita Zapata. Quando è stato chiamato in causa, il vice-Higuian non ha mai fallito. In questa stagione i gol del colombiano sono sette, cinque in campionato e due in Europa League. Ogni volta che Duvan parte titolare, segna. Ormai una certezza per Benitez, che in questo 2015 potrà contare sempre sulla vera rivelazione del campionato per far tirare il fiato a Higuain e restare in corsa su tutti i fronti fino alla fine. Forza fisica e fiuto del gol sono le caratteristiche principali di Duvan. A Napoli la rincorsa alla Roma passerà anche dai suoi piedi.