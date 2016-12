Napoli, restyling San Paolo: a giugno iniziano i lavori

Il San Paolo è pronto a rifarsi il look. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Napoli De Magistris: "Tra fine giugno e luglio inizieranno i lavori più importanti. Sono pronti 25 milioni di investimento e 2 anni di lavori per lo stadio". Il fortino della squadra di Sarri avrà, a partire dalla prossima stagione, un aspetto migliore: "Saranno rifatti i bagni, i seggiolini come da normativa Uega e gli spogliatoi oltre alle misure di sicurezza", ha detto il primo cittadino.

De Magistris, a Piuenne, ha spiegato: "Abbiamo ottenuto un mutuo dal credito sportivo. Con il Napoli abbiamo lavorato soprattutto negli ultimi tempi per eliminare le distanze ed essere sempre piu uniti. Siamo pronti per ridare uno stadio migliore alla citt.



L'impianto di Fuorigrotta, inaugurato il 6 dicembre 1959, non subisce lavori di ristrotturazione dal 1990 in occasione del Mondiali e ora è pronto a tornare a splendere.