Napoli, Reina volta pagina: "Basta parlare di Higuain"

Pepe Reina volta pagina. " Basta parlare di Higuain - ha spiegato il portiere azzurro -. Senza il Pipita magari sarà Callejon a fare più reti. Senza il Pipita potranno segnare gli altri attaccanti ". Poi su Milik : "Potrà darci una mano fin da subito, ha grandi prospettive e si allena in maniera esemplare". Quanto ai gol presi in questo inizio di stagione, Reina respinge le critiche: "Si difende in 11, con tutti i giocatori in campo"

Dopo l'addio al Pipita, Reina punta tutto sugli altri attaccanti in rosa. "Anche gli altri attaccanti possono fare più gol mancando l’apporto realizzativo di Higuain", ha spiegato a "Il Mattino". Ma il portiere azzurro ha anche grande fiducia sul reparto difensivo. "La squadra non è ancora al massimo della condizione - ha precisato -. E in ogni caso la difesa non deve essere l'unica a essere criticata quando si subiscono gol" . Poi una battuta sulla permanenza a Napoli di Koulibali: "È una notizia fantastica, per noi è un giocatore fondamentale". Infine un messaggio ai tifosi: "Nel bene e nel male l'unica cosa che conta è la maglia del Napoli e la squadra la onorerà fino alla fine".