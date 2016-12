Napoli, Reina: "Scudetto? Se lo dico, Sarri mi ammazza"

Pepe Reina carica l'ambiente Napoli e lo fa tramite un'intervista a Radio Kiss Kiss dove analizza sia la lotta scudetto che il magico momento attraversato dalla squadra di Sarri. Dichiarazioni da vero leader che puntano in alto con la giusta dose di scaramanzia: " Certo che penso a vincere il campionato , sono qui per vincere. Il problema è che se lo dico per davvero, Sarri mi ammazza. Sarà difficile, ma faremo di tutto".

Il Napoli è forte e Pepe Reina lo sa bene. Nonostante tutto però l'esperto numero uno spagnolo ci tiene a mantenere la calma e tiene tutti sull'attenti, a partire dalla gara di domenica contro il Verona: "Fisicamente sappiamo che dopo ogni sosta non è mai facile, ma dobbiamo essere pronti. A Verona non sarà una partita semplice, conosciamo l'importanza della gara per i tifosi. Vogliamo fare bene, sarà un doppio sforzo perché Mandorlini è in bilico. Finora i risultati sono stati buoni, sappiamo però che per essere in lotta per le grandi bisogna difendersi bene e lo stiamo facendo alla grande. L'esempio è la crescita di Koulibaly. I tifosi? La piazza di Napoli trasmette felicità, sono innamorato della città e della stima che provano i miei amici e la mia famiglia. Ringrazio i tifosi per il sostegno. Scudetto? Il mister mi ammazza se dico qualcosa del genere (ride, ndr)... sappiamo che realmente è difficile, è il mio pensiero, ma è difficile vincere lo scudetto viste le tante squadre che ci sono nel campionato. Noi ci impegneremo per portarcelo a casa".