Napoli, Reina: "Puntiamo a vincere a maggio"

Intervistato in esclusiva al Tg 5, Pep Reina ha parlato del big match tra Juventus e Napoli: "Sappiamo che Juventus-Napoli per i tifosi, per la città, è più di una partita: lo sappiamo benissimo e cercheremo di vincere anche per loro. Ma non è il match più importante dell'anno: tutti sono importanti. Il nostro obiettivo è vincere a maggio: se non vinciamo con la Juve, ma arriviamo primi a maggio saremo felici lo stesso".