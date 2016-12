Napoli, Reina infortunato: va a farsi curare in Spagna

In attesa di capire quale sarà il futuro di Higuain, il Napoli perde un pezzo importante durante il ritiro di Dimaro. Pepe Reina è stato costretto a partire per la Spagna per proseguire le terapie già cominciate nei giorni scorsi per curare l'elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Il portiere sarà seguito da un fisioterapista del Napoli e si riaggregherà alla squadra direttamente a Castel Volturno quando rientrerà.

Proprio a causa dell'infortunio lo spagnolo non ha preso parte alla prima uscita stagionale degli azzurri di Sarri, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. D'accordo con la società, Reina è volato in Spagna per ultimare il ciclo di cure con un pieno ritorno all'attività fisica che dovrebbe avvenire in una decina di giorni. Anche per questo Reina volerà direttamente a Napoli al rientro in Italia.