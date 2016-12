Napoli, Reina: "Ecco perché sono tornato. Puntiamo a tutti gli obiettivi"

"Quello che possiamo promettere ai tifosi è tanta grinta e tanta passione per onorare questa maglia. Ogni calciatore di questa società darà il 100% - ha proseguito Reina - Se siamo pronti per il Sassuolo? Speriamo di sì, domenica c'è la vera prova dove dobbiamo mostrare il nostro potenziale. Abbiamo tantissima fiducia in questa squadra e nel lavoro tattico fatto col mister in ritiro. Ho parlato con Cannavaro, scherzando gli ho detto che fino a lunedì non voglio parlare con lui. E' un fratello per me. Sarà bello ma anche strano averlo di fronte domenica". Sul futuro: "Al momento non ci penso all'idea di fare il dirigente, la mia volontà è tornare a vivere in Spagna con i miei un giorno".