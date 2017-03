Napoli-Real Madrid, San Paolo pieno tre ore prima del match

Tre quarti di San Paolo è già gremito, in tangenziale sono state registrate code già sette ore prima del fischio di inizio di Napoli-Real Madrid . I cancelli sono stati aperti alle 15 e i tifosi del Napoli ne hanno approfittato per vivere l'attesa della sfida direttamente dalla tribuna tra cori ed entusiasmo che ha toccato picchi incredibili. La città è pronta, il Real Madrid è avvisato: per superare il turno dovranno superare anche loro.

NIENTE RITIRO PER IL NAPOLI, IL REAL RESTA IN ALBERGOCome già noto, il Napoli non ha effettuato alcun ritiro pre-partita. L'appuntamento per i giocatori di Sarri è alle 10 a Castel Volturno per la rifinitura. Alle 17 è prevista la riunione tecnica, alle 18.45 il trasferimento allo San Paolo. Il Real Madrid, invece, non uscirà dall'hotel scelto per tutta la giornata. La squadra spagnola si muoverà verso lo stadio alle 18.45.