Napoli, Rafa Benitez: "Al rinnovo penso più in là, ora c'è solo il Cagliari"

"Per ora non penso al rinnovo, lo farò in là, ma a Napoli sto bene", Rafa Benitez non svelta il suo futuro e cosa accadrà nei prossimi mesi e spinge l'ambiente a caricarsi per la sfida contro il Cagliari: "A me e Zeman piace giocare in attacco". E poi stila una tabella decisamente importante per le prossime gare: "Voglio quindi punti nelle prossime 5 partite". Su Mertens dice: "Non ci sarà, conto di averlo con me la prossima settimana".