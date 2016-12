Napoli, rabbia ultrà: striscioni contro De Laurentiis

Risveglio shock per Napoli . In tutti i luoghi simbolo della città sono stati infatti appesi striscioni e scritte (anche volgari) contro il presidente Aurelio De Laurentiis . Un gesto forte degli ultrà azzurri, che dopo la cessione di Higuain hanno deciso di contestare il patron in maniera clamorosa per dare un segnale forte e chiaro al club. E nel frattempo anche la campagna abbonamenti è un mezzo flop .

Era attesa e alla fine è arrivata. La dura replica dei tifosi azzurri si è palesata per le vie di Napoli. De Laurentiis ha provato a schivare la protesta, restando in tribuna durante la festa per i 90 anni, ma davanti a una protesta del genere sarà dura nascondersi.



La città, tappezzata di striscioni offensivi e volgari contro AdL, non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. E per ricomporre la frattura servirà un segnale forte da parte del presidente. Come dimostra anche la campagna abbonamenti, del resto, dopo la cessione di Higuain a Napoli regna l'indifferenza. Molti si sono sentiti traditi. Dal Pipita e anche da De Laurentiis.