Napoli, rabbia contro Calvarese: "Campionato falsato"

11:03 - L'arbitraggio di Calvarese non è andato giù al Napoli, che si scaglia contro il direttore di gara dopo il pareggio contro l'Atalanta per non aver visto un fallo di Pinilla su Henrique in occasione del gol bergamasco. "E' una vergogna! Tavecchio non può perdere in questo modo la sua credibilità. Un arbitraggio non da Serie A che falsa il campionato. In Inghilterra questo non sarebbe successo" si legge sul profilo Twitter del club di De Laurentiis.

I TWEET AL VELENO

E' una vergogna! Tavecchio non può perdere in questo modo la sua credibilità (continua)

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 Marzo 2015

Un arbitraggio non da Serie A che falsa il campionato. In Inghilterra questo non sarebbe successo #SSCNapoli

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 Marzo 2015