Napoli, rabbia Benitez: maxi-processo negli spogliatoi

18:08 - Doveva essere la gara che valeva il secondo posto, invece la notte di Torino si è trasformata in incubo per il Napoli, che ora vede a rischio il terzo posto insidiato da Lazio e Fiorentina. Benitez non l'ha presa bene e alla ripresa ha tenuto a rapporto la squadra. Alla presenza del ds Bigon, sono stati analizzati gli errori, evidenziando l'approccio e l'atteggiamento sbagliati nel primo tempo confontandoli con l'intensità e la condotta di gioco della ripresa.

Un primo tempo da provinciale, tutto passato a difendersi, un approccio alla gara sbagliato e ora è tutto da rifare. Lazio (-2 punti) e Fiorentina (-3) si sono fatte sotto e, per quanto visto a Torino, meglio guardarsi alle spalle e non pensare alla Roma là davanti.



Che i partenopei si aspettassero molto di più dalla trasferta all'Olimpico risulta lampante dal nervosismo del tecnico a fine gara e da quello di Higuain in campo, arrabbiato con i compagni per l'atteggiamento troppo remissivo.



Il maxi-processo alla squadra è immediatamente partito con la ripresa degli allenamenti. Benitez ha ricordato ai suoi la magica notta di Dubai, la vittoria della Supercoppa italiana che ha dato morale e fiducia all'intero gruppo. Per ambire al secondo posto e resistere all'attacco di Lazio e Fiorentina, ci vogliono atteggiamento, sacrificio e gioco visti contro la Juve.