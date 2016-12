Napoli, quanti rimpianti: la Roma resta lontana e ora va difeso il terzo posto

15:41 - Notte di rimpianti. Ancora una volta. E di rabbia malcelata, accompagnata da legittimi timori. Negli ultimi 180 minuti, tra Torino e Inter, un solo punto per il Napoli: la Roma in crisi, la Roma che non sa più vincere, nello stesso arco di tempo ne ha fatti due (pari con Juve e Chievo) - guadagnandone così uno a difesa del secondo posto - la Lazio e la Fiorentina, che stasera si ritrovano di fronte arrivando entrambe da due successi esterni contro Sassuolo e Inter, hanno la possibilità di avvicinarsi sensibilmente. Per i biancocelesti, vincendo, ci sarebbe addirittura l'aggancio al terzo posto, per i viola tre punti significherebbero invece il meno uno.



Insomma, un andamento quello dei Rafa-boys che porta dall'illusione alla disillusione, dall'esaltazione allo sconforto, nel giro di un nulla o quasi, nella fattispecie concreta nel giro di quei 15 minuti che all'Inter di Palacio e Icardi sono bastati per risorgere dall'inferno e spegnere la gioia del San Paolo. Altra rimonta subita per gli azzurri, nuovo disappunto e nuovi rimpianti che si mischiano ai vecchi. E su tutto, l'idea di un'incompiuta che non riesce a liberarsi dai propri fantasmi e paga errori individuali, peccati di presunzione e paure ancestrali.

