Napoli, pronto un premio in caso di vittoria con l'Inter

11:53 - Dopo le tre vittorie consecutive, De Laurentiis non vuole interrompere il momento magico del suo Napoli e, stando la Corriere del Mezzogiorno, avrebbe in serbo una mossa speciale in vista del big match di domenica con l'Inter. Nel dettaglio, in caso di vittoria a San Siro, sarebbe pronto un premio per la squadra. E non è tutto qui. A breve, inoltre, a Castel Volturno si potrebbe iniziare a parlare anche del rinnovo di Benitez.

Per il Napoli il momento difficile sembra ormai alle spalle. Le ultime vittorie hanno portato di nuovo il sereno e si pensa al futuro. A partire dalla durissima trasferta contro l'Inter di domenica. Quando c'è Mazzarri di mezzo, del resto, De Laurentiis si scalda e affila le "armi" per la "lotta" contro il grande ex. I nerazzurri arrivano da un periodo nerissimo e per il Napoli uscire con le braccia alzate da San Siro non sarà facile. Il presidente azzurro lo sa e ha deciso di dare uno stimolo in più ai giocatori, mettendo sul piatto un premio speciale in caso di vittoria. Al momento non sono trapelati dettagli sulla cifra, ma l'iniziativa sembra aver galvanizzato ulteriormente l'ambiente azzurro.



E non è tutto qui. Approfittando del buon momento, infatti, a Castel Volturno potrebbero infatti iniziare i colloqui per chiarire il futuro anche del tecnico e per parlare del rinnovo del contratto. Dopo un buio inizio di stagione, Il Napoli rivede la luce.