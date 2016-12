Napoli, piedi da bomber per Reina: in gol dalla bandierina

Il gol "olimpico", ovvero dalla bandierina. Un numero da bomber raffinati, dai piedi più che educati: una prodezza che in Sudamerica, ad esempio, ha fatto del Chino Recoba un mito inarrivabile. Qui da noi materia per pochi eletti e uno di questi non è oggi un trequartista o un attaccante di razza, ma un super-portiere: Pepe Reina! Lo spagnolo ha stupito tutti in allenamento con un parabola perfetta dal corner: ecco dunque la rete pubblicata prontamente dal Napoli. Chapeau Pepe!