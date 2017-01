Napoli-Pescara 3-1: in 2 minuti risolvono Tonelli e Hamsik

LA PARTITADebutta Gilardino, nell'ennesimo suo mondo calcistico a Pescara. C'è il Napoli col solito tridente e Pavoletti in attesa, in panchina. Sfida che nei numeri avrebbe il sapore della leggerezza per la squadra di Sarri e invece corre sul filo del niente, o quasi, per tutto il primo termpo. Il niente proposto dal Napoli dinanzi a un Pescara che corre di più, e a tutto campo.

Non ci sono spazi di libertà nemmeno per le retrovie napoletane nel gestire il pallone. Da Gilardino e Caprari partono le molestie pescaresi già sulla trequarti, Hamsik è aggredito non appena il pallone è dalle sue parti, al tridente azzurro mancano gli spazi minimi per giocare e così fra un tiro fuori di Insigne al 4' e un rasoterra di Hamsik all'8 si spegne tutto il furore del Napoli fino a metà gara. Parate di Bizzarri una soltanto (su Hamsik), parete di Reina zero sulle intrusioni pescaresi cui Gilardino offre un prezioso riferimento. Se non altro di coraggio.

Scorrono i minuti, la voglia del Napoli si deforma in frenesia e dunque in pasticci, con iniziative personali che non appartengono al repertorio sarriano e palloni smarriti in mezzo al campo quando si vuole -come si dice- fare tutto da soli.

Il diario azzurro del primo tempo è davvero un diario minimo, l'agitazione di Sarri in piedi davanti alla panchina è il segno dell'irrequietezza, mentre Oddo si compiace di vedere i suoi così aggressivi e "padroni" di quel che sanno (possono) fare. Cosa fare?

Ripresa. E quel quel "cosa fare?", magari pensando a Pavoletti o Gabbiadini, la risposta del Napoli arriva come un lampo, ai primi sospiri della ripresa, e ci pensa.... Tonelli, volo aereo per spedire in gol la punizione di Jorginho al 2', dopo la rete decisiva alla Samp in Coppa Italia. Magnifico momento per il difensore, che un minuto dopo incrocia Gilardino in piena area e Gila reclama invano il rigore, e magnifico momento per il Napoli che al 4' mette i tre punti in custodia, col l'apparizione di Hamsik alle spalle dei difensori del Pescara, piatto destro al volo ed è 2-0.

Tutto quello che si è visto, e scritto, nel primo tempo sui patemi azzurri nel fare gioco e nel crare palle-gol tramonta così, ai azzera in questi primi 240 secondi del secondo tempo, ogni sofferenza napoletana scompare e tutto l'ardore del Pescara si spegne, moralmente, sui due episodi che segnano la condanna della squadra di Oddo.

La caccia al terzo gol è l'opzione del Napoli, ci arriva vicino quattro volte, Bizzarri sfoggia la sua bravura, la traversa di oppone a Jorginho al 30', poi al 40' l'immancabile Mertens pone la sua sigla al 3-0 (sedicesimo gol personale di stagione). Mentre Gilardino potrebbe riaprire il match al 22' con l'assist alla rovescia di Strinic, ma il Gila non inquadra la porta quasi vuota. Nel finale l'espulsione di Oddo che non condivide certe scelte del'arbitro che, di sicuro, in due occasioni ha voltato le spalle ai pescaresi. Non le volta in pieno recupero col rigore che Caprari realizza per il 3-1 conclusivo.