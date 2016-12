Napoli: per Sarri c'è già la statuina del presepe

Non è ancora stato presentato dal Napoli e a Natale mancano più di sei mesi, ma per il nuovo tecnico azzurro c'è già la statuina del presepe personalizzata, come vuole la tradizione partenopea. A San Gregorio Armeno, confezionata dal maestro d'arte Marco Ferrigno, è spuntata la riproduzione di Maurizio Sarri, l'allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per prendere il posto di Rafa Benitez, passato al Real Madrid.