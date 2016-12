Napoli, per Higuain vacanze in Argentina con la fidanzata

E' un Napoli al completo quello che si è allenato oggi a Castel Volturno. Come da accordi presi con mister Sarri subito dopo i saluti pre-natalizi, il gruppo dei giocatori sudamericani si è aggregato in mattinata al resto della squadra. Tra di loro il capocannoniere della Serie A Gonzalo Higuain reduce dalle vacanze trascorse in Argentina con la fidanzata che frequenta da quasi sei mesi. La conferma che l'accostamento al nome di Belen Rodriguez è frutto di speculazioni che hanno in qualche modo infastidito l'ambiente, soprattutto il fronte dei tifosi napoletani che continuano a coccolare il bomber che con i suoi gol sta facendo sognare la città come non accadeva dai tempi di Maradona.