Napoli, per Higuain un'astinenza-gol da record 

15:40 - Per trovare la fine di una striscia peggiore tocca tornare al primo marzo di sei anni fa, ultima domenica di un astinenza da gol in campionato (Liga spagnola) che per il Pipita durava dall'inizio di ottobre del 2007. Da lì in poi Gonzalo Higuain, allora poco più di un teenager, da semplice investimento di Florentino Perez si è trasformato a suon di reti in assoluta certezza, prima nel Real Madrid poi nel Napoli. Sempre in doppia cifra in campionato: 22 reti nel 2008/09, 27 nel 2009/10, 10 nel 2010/11, 22 nel 2011/12, 16 nel 2012/13, 17 nel 2013/14 (primo campionato in azzurro).



Un'impresa che quest'anno non è detto che non si ripeta - tutti i tifosi azzurri ovviamente se lo augurano - di certo occorre però una netta e rapida inversione di tendenza.



In Italia siamo ora a 622 minuti senza gol: 536 suddivisi nelle sette apparizioni sin qui sommate più gli 86 giocati a San Siro la scorsa primavera contro l'Inter. Gli ultimi timbri del Pipita in Serie A risalgono al 13 aprile, tre gol alla Lazio. Una vera enormità per un centravanti di razza che una anno fa, al primo campionato col Napoli, a questo punto della stagione in Serie A aveva già infilato le porte avversarie 3 volte in sei apparizioni (1 sola volta in Champions a fronte delle 3 di quest'anno suddivise tra preliminari ed Europa League).



Numeri che pesano sulla classifica del Napoli e sul morale di Higuain che, altro dato, rispetto alle quattro conclusioni a rete di media della stagione passata ora non riesce a raggiungere le due. Benitez, giustamente, lo difende. Ne ricorda il contributo in termini di assist (2) e pure di reti europee, ha la certezza sbandierata di un digiuno a breve scadenza.



Possibile, per la legge dei grandi numeri. Probabile, per la storia personale del Pipita. Auspicabile per il Napoli che da un Higuain progressivamente sempre più nervoso ha paradossalmente più da perdere che da guadagnare.