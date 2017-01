Napoli, Pavoletti stecca da titolare: ci pensa sempre il "mini-tridente"

Al netto dell'ambientamento di Pavoletti e del rientro di Milik, che morde il freno per tornare in campo, il Napoli versione "small" continua a convincere. Lo dicono i numeri e le prestazioni. Con Callejon (al decimo centro), Insigne e Mertens, la squadra di Sarri riesce a combinare perfettamente dinamismo e qualità tecniche capaci di scardinare anche le difese più chiuse e accorte. Un mix perfetto di rapidità e tecnica che i tifosi azzurri hanno imparato ad amare e che difficilmente verrà messo da parte con tanta facilità per fare subito spazio a Pavoletti e Milik.



Alla prima da titolare, l'ex bomber del Genoa ha steccato e non è riuscito a fare la differenza in mezzo ad Astori e Tomovic. L'impressione è che gli servirà ancora del tempo per acquistare brillantezza fisica e calarsi meglio nel modello di gioco di Sarri. Col centravanti in campo, il Napoli risulta infatti più prevedibile e servono i movimenti giusti per dialogare con i compagni di reparto e liberare spazi per gli inserimenti di Insigne & Co. Mecanismi ancora da rodare. Il Napoli ha iniziato infatti a far male alla Fiorentina soprattutto dopo l'ingresso di Mertens, quando ha abbandonato la manovra aggirante e ripreso ad attaccare l'area e dialogare nello stretto con i tre "piccolini". In attesa di Milik e dei gol di Pavoletti, a Napoli il mini-tridente detta legge.