Napoli-Palermo 2-0: Higuain e Mertens firmano la quinta

LA PARTITASe associare la parola "scudetto" a questo Napoli equivale a bestemmiare, gli dei del calcio ci perdoneranno. Fa bene mister Sarri a voler viaggiare a fari spenti in una piazza vulcanica come quella napoletana, ma gli azzurri anche contro il Palermo hanno mostrato un'autorità in campo che solo le grandi squadre possiedono, regolando il Palermo con un gol per tempo e facendo passare in secondo piano una sfortuna nera in termini di pali. Il 2-0 del San Paolo porta a cinque le vittorie consecutive in campionato, come la Roma capolista, ma sono i numeri a candidare seriamente i partenopei al tricolore: 21 gol fatti, 8 subiti; 6 vittorie, 3 pari e una sconfitta nel difficoltoso inizio di campionato.



Tutto è più facile con un Higuain tirato a lucido, ma se il Pipita è nella sua versione migliore da quando è arrivato in Italia il merito è anche del tecnico che più di tutti lo sta valorizzando. Come tutta la squadra del resto e l'estrema sintesi sta nei primi venticinque minuti di dominio assoluto nella sfida ai rosanero. Un susseguirsi di occasioni ed emozioni, non trasformate in gol per questione di centimetri spesso, ma anche di millimetri come nel diagonale di Hamsik. Il pressing alto, marchio di fabbrica sarriano, ha annebbiato la volontà del Palermo di giocare con coraggio costringendo il centrocampo di Iachini a rinculare senza respiro nella propria area di rigore. Il moto perpetuo di Insigne e Hamsik ha fatto il resto, con Jorginho in cabina di regia e l'arco di Higuain sempre puntato su Sorrentino. Al 38' la svolta: Insigne colpisce il palo con un bel diagonale che è solo il preludio al gol del Pipita che arriva un minuto più tardi con un missile terra-aria dal limite dell'area.



Nella ripresa il ritmo cala, fisiologicamente, ma il Palermo dalle parti di Reina non si fa mai vedere. Il controllo del gioco lo mantiene il centrocampo del Napoli con l'inserimento di Allan a dare muscoli ed energia alle giocate. Sale in cattedra la sfortuna con i pali colpiti da Higuain al 60' e Mertens al 73', ma è proprio il belga a chiudere la contesa a dieci minuti dal termine con una giocata delle sue sulla sinistra: il destro a rientrare finisce all'angolino. A Napoli, insomma si sogna, ed è giusto così. Con qualche bestemmia (calcistica si intende) di troppo, ma a cui Sarri dovrà presto abituarsi. Insigne e Mertens sono l'esempio: la loro rabbia per la sostituzione e per l'ennesima panchina è mutata in determinazione, perché in questa squadra tutti si divertono, tutti vogliono giocare.