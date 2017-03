7 marzo 2017 12:57 Napoli, notte agitata per il Real. "Spegnete il vulcano"

Marca denuncia: "In 100 sotto l'hotel del Real per tutta la notte"

Un vulcano da spegnere, con chiaro riferimento al Vesuvio e al clima bollente che il Real Madrid incontrerà questa sera al San Paolo. È questa la prima pagina di Marca, il quotidiano spagnolo di Madrid, nel giorno del ritorno degli ottavi tra Napoli e Real. Una prima pagina simile a quella dell'altro quotidiano madrileno, che gioca sempre sull'ambiente caldo di Napoli, definendolo una "caldaia". E in effetti il tifo dei napoletani è stato caldissimo e insistente fin dai primi minuti dopo lo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo e compagni. Accolti con cori e qualche insulto, i giocatori di Zidane si sono rintanati nell'hotel scelto come rifugio: Palazzo Caracciolo. Una scelta un po' inusuale, dato che l'hotel non è propriamente vicino al San Paolo: la squadra dovrà in pratica attraversare tutta la città per recarsi allo stadio.



MARCA: "CORI E CLACSON PER TUTTA LA NOTTE"Il quotidiano spagnolo Marca riporta che per tutta la notte, sotto a Palazzo Caracciolo, dove dormiva il Real Madrid, molti tifosi napoletani hanno provato a disturbare il sonno dei giocatori. Cori e clacson: secondo il sito del quotidiano spagnolo erano un centinaio nella notte napoletana, sotto all'hotel.

NIENTE RITIRO PER IL NAPOLI, IL REAL RESTA IN ALBERGOCome già noto, il Napoli non ha effettuato alcun ritiro pre-partita. L'appuntamento per i giocatori di Sarri è alle 10 a Castel Volturno per la rifinitura. Alle 17 è prevista la riunione tecnica, alle 18.45 il trasferimento allo San Paolo. Il Real Madrid, invece, non uscirà dall'hotel scelto per tutta la giornata. La squadra spagnola si muoverà verso lo stadio alle 18.45.